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記協陳朗昇反駁鄧炳強：滲透說法不理想　強調沒收外國勢力分毫
7 小時前
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記協陳朗昇鄧炳強保安局港區國安法
記協陳朗昇反駁鄧炳強：滲透說法不理想　強調沒收外國勢力分毫
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記協陳朗昇反駁鄧炳強：滲透說法不理想。(蘇文傑攝)

保安局長鄧炳強今日再質疑記協「滲透校園」，並促公開財務賬目、會員名單等資料，以證清白。記協主席陳朗昇下午反駁，鄧炳強身為官員，形容記協在學校進行傳媒教育工作是「滲透」，對此感到保留，反稱自己同樣會認為將少年警訊形容為「滲透校園」不理想。

陳朗昇提到，以往記協有獲邀到學校進行傳媒教育，包括安排記者、執委到中學中文科、通識科分享新聞寫作、新聞倫理等議題，過去三年到訪數間至10多間學校不等。他說，以往較多學校會作出邀請，惟近年數量大減，更有學校臨時取消預約。

公開會員資料違反私隱條例

陳朗昇強調，記協從沒收過「外國勢力」一分一毫，亦沒有違反《國安法》，而記協作為職工會，賬目一直對會員公開。他重申，如果應鄧炳強「建議」公開會員資料，將違反《私隱條例》。他強調，新聞自由在香港非常重要，因此記協不能輕言解散。

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鄧炳強否認施壓「講心底說話啫」　記協反駁：邏輯混亂

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/記協陳朗昇反駁鄧炳強：滲透說法不理想　強調沒收外國勢力分毫-284975
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