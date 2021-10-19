記錯？定作故仔？ 拜登5次講2015年與火車車務員交談 但車務員前一年已去世

美國總統拜登又語無倫次、記憶錯亂？！英國《每日郵報》周四報道，拜登最少5次在公開場合講述2015年他在火車上與一名車務員親切交談的故事，並稱他跟對方談到坐火車返特拉華州探望患病母親；可是該名車務員早於1993年已退休，於2014年，即故事發生前一年去世，而拜登母親更早於5年前，即2010年已離世。

五度講述同一故事

報道指，拜登第一次談及這個與Amtrak火車車務員內格里(Angelo Negri)做朋友的故事，是去年10月競選總統期間，其後今年4月他出席費城慶祝Amtrak 50周年活動、6月在威斯康辛州宣傳其跨黨派基建計劃、9月與訪美的英揆約翰遜會面時已像播放錄音那樣覆述。他周三到賓夕法尼亞州的家鄉斯克蘭頓(Scranton)出席活動，宣傳其基建計劃時又說一遍。

活動上，拜登對民眾自誇搭Amtrak火車累計多達210萬英里，又稱他在2015年跟老朋友，火車車務員內格里談到就在那一年，即是他任副總統的第7年，他累計搭了副總統專機逾100萬英里。拜登憶述，內格里當時以朋友的語氣說，「Joey , baby！我覺得特勤人員會對我開槍」，拜登即對特勤人員說不要開槍，他是好人。內格里隨後問拜登知否他累計搭了Amtrak多少里路，拜登說不知，他就告訴拜登他任特拉華州參議員期間，搭Amtrak來回特州與華盛頓，累計逾200萬英里。

故事準確性存疑

然而，拜登這個故事似乎不符現實。訃聞紀錄顯示，內格里早於2014年已去世，而根據當年那則訃聞，他任職Amtrak車務員，於1993年已退休，比拜登2008年當選副總統那時早很多。此外，拜登在今年4月費城慶祝Amtrak 50周年活動上所說的版本，稱他當時要搭火車返特拉華州探望患病母親，在車上跟內格里交談，可是，拜登的母親凱瑟琳早於2010年已去世，終年92歲。而這次他似乎又記憶紊亂，說2015年是他任副總統的「第4或第5個年頭」。

繼女：兩人是朋友

內格里的繼女貝茨今年6月對CNN說，內格里生前確實與拜登是朋友，內格里「敬愛」拜登，曾說拜登對車務員很有禮貌，會記得所有車務員的名字。但貝茨拒談拜登所說與內格里那個故事。

報道指，拜登講述往事的準確性並非首次存疑。他去年在競選活動上憶述早年到南非探望陷獄的曼德拉期間，自己曾經被捕。但事實上，並沒相關報道或佐證證明拜登曾在南非被捕，而他說及當時與他一起的人，亦否認知悉此事。