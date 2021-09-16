訛稱已過數詐騙19網購賣家 32歲漢被捕

32歲男子涉與19宗網購騙案有關，訛稱已向賣家匯款，以騙取平板電腦、電話、遊戲機等高價貨品，總共涉款13萬元，今早被警方以「以欺詐手段取得財產」拘捕。

東九龍總區重案組總督察莫子威下午交代案情指，19宗騙案發生於去年10月3日至今年8月8日期間，疑犯看準受害人透過社交媒體放售高價值產品，包括平板電腦、電話、遊戲機等，再相約當面交收，期間疑犯會主動以手機出示假的入數截圖，待交收過後，受害人才驚覺被騙。

網購騙案受害人包括學生

19宗騙案遍布港九，港島佔8宗、東九龍佔5宗、西九龍佔4宗、新界南和新界北各佔1宗；19名受害人涉15男4女，年齡由18至54歲，包括家庭主婦、學生，每宗損失由500元至逾1.7萬元不等。行動中警方檢取一部手機，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

莫子威表示，今次騙案手法並非新鮮事，強調「橋唔怕舊，最緊要受」，呼籲市民切勿掉以輕心。他建議市民網購時應以現金交收，或相約自動櫃員機即場匯款。