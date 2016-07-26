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訪歐女打齊兩針染變種 袁國勇倡99%接種率
9 小時前
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訪歐女打齊兩針染變種 袁國勇倡99%接種率
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本港累計44.6%適齡人口已接種最少一針。(資料圖片)

本港昨增3宗新冠肺炎輸入確診，包括兩名船員和一名打齊兩針莫德納新冠疫苗的女子，她返港前曾赴歐洲四國。雖然本港昨已有44.6%適齡人口已打第一針，但政府專家顧問袁國勇認為，社交距離措施應達致九成接種率才可放寬，又指近期已完成接種的輸入個案均沒有病徵，呼籲港人「應打盡打」。
 

截至昨晚，本港累計303.2萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口44.6%。身兼港大微生物學系講座教授的袁國勇指，七成接種率等於每3個人當中1人未打針，認為仍然不安全、不可靠，有機會導致大爆發，認為最少要有九成人接種才安全。他被問到放寬社交距離措施的要求時，直言接種率若達99%，「甚麼都可以放寬。」

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袁國勇認為接種率達九成後，放寬防疫措施才安全。(資料圖片)

疫情方面，昨確診的包括兩名男船員，以及一名31歲女子，他們均帶有L452R變異病毒株、沒有病徵。其中該名女子本月2日至上周二(20日)期間，先後到訪西班牙、希臘、意大利及瑞士歐洲四國，今年3月和4月在美國完成接種兩劑莫德納疫苗。

對於近期不時有完成接種抵港者確診，袁國勇指打針後幾乎可完全預防重症，又指有關個案均沒有病徵或極輕微，呼籲港人「應打盡打」。食物及衛生局長陳肇始指，抵港者入境和檢疫期內要檢測多次，被問到會否收緊已打針抵港者的檢疫安排，她強調衛生署一直有檢視不同風險因素，袁國勇則指有關措施已很嚴格，要待有更多數據後再決定。

坊間近日流傳復必泰的mRNA疫苗會影響生育和人體基因，袁國勇指有關說法欠缺科學根據，更不會導致日後患癌，解釋mRNA在製造中和抗體後就會消失，最多只在體內留存數日，不會進入細胞核。他又稱，很多研究表明mRNA不會影響排卵、卵子質量及精子數量、活躍度等。

沙特阿拉伯駐港領事的13歲女兒(#11971)確診後，日前情況轉為危殆，並有肺花、呼吸衰竭等情況。袁國勇強調，年輕不代表不會有重症、併發症，最嚴重同樣可致死，又指瑪麗醫院有約60名年輕康復者覆診，他們感染時雖沒有病徵，但不少人都有嗅覺問題，例如咖啡氣味變為石油氣味，亦有人出現「嗅覺幻覺」或失去嗅覺。涉事女童確診前亦違反檢疫令外出，陳肇始指情況不理想，當局會檢視是否需要加強監管。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/訪歐女打齊兩針染變種-袁國勇倡99接種率-277349
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