許正宇不擔心無錢發展北都 暫考慮不准散戶參與SPAC

特首林鄭月娥任內發表第5份《施政報告》稱會重點發展「北部都會區」，有聲音質疑政府財政不足推動項目。財經事務及庫務局長許正宇今早出席電台節目時指，暫未有成本預測，惟縱觀過去發展沙田近市鎮時的經驗，並非全數由公努支付發展成本，可調動公私營的資本去投資，故不擔心發展「北都」會不夠資本。他稱，政府會採用最好的財政方案。

至於《施政報告》提到港交所將設立美股市場盛極一時的SPAC(設立特殊目的收購公司)上市機制，許正宇指出該政策目的，為吸納優質的SPAC來港上市，因此要以質量先行。為加強對投資者的保護，他表示現階段考慮不會容許散戶參與，建議只限專業投資者參與認購及買賣，當局亦會規管集資規模、發起人等的安排。

許正宇補充，當局要增加監管的可持續性，增加集資渠道，聚焦吸納優質的SPAC；又強調創科金融方面，局方已透過不同政策協助初創企業，例如上市改革、稅務寬免等。