許正宇：盼提升港人民幣生態圈 研放寬強積金投資國債

財經事務及庫務局長許正宇在一個論壇上表示，希望透過政策引導、產品多元化和優化基建等方面，來提升本港的人民幣生態圈。他又說，要配合實體經濟需要，讓人民幣作為國際化貨幣更廣泛應用。

強積金現滾存約1.4萬億港元

許正宇解釋，在政策引導方面，本港強積金目前滾存約1.4萬億港元，去年放寬讓強積金投資內地A股限制，當局亦正研究放寬容許投資國債和政策性銀行債券。他又指，目前正考慮推動在港股通下，讓內地投資者以人民幣計價投資港股，因目前要將人民幣匯兌成港元，過程中有不確定性及不便捷性。

九龍倉集團主席吳天海在同一場合表示，理解近年由於內地當局調控住宅市場的因素，房地產企業不能使用人民幣跨境資金池，但他希望央行考慮在不影響調控前題下，容許房企在非住宅項目使用跨境資金池，同時建議容許跨境人民幣股東貸款，為公司帶來便利，提升使用人民幣的意願。

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