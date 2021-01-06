評論文章全部暫時下架 立場新聞6董事辭任

網媒《立場新聞》昨晚發公告(圖)，為保障支持者、作者及編採人員，會把今年5月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。該媒體持續將網站內容備份，作者如有需要，可索取文章檔案，有關文章的版權一向屬作者擁有。《立場新聞》所編採的新聞、特寫、專頁、影像，將維持不變並一直更新。

《立場新聞》母公司6名董事包括余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚，接受建議，辭去董事職務。其餘兩位董事包括創辦人蔡東豪及總編輯鍾沛權續留任，媒體亦將繼續運作，過往的方針和編採工作不變；又透露已在5月份，終止了入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算了年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用，絕大部份員工留職，繼續如常工作。

《立場新聞》暫停接受贊助，包括中止「MyStand 計劃」付費會員的月費轉帳安排，並將停止接受新會員及新贊助款項。該媒體仍然會補充若干人手，目前的財政儲備，足夠應付未來9至12個月的開支。