試管嬰診所撈亂胚胎 兩位媽媽生錯B

美國加州洛杉磯兩位媽媽無啦啦做了「代母」，她們到試管嬰兒診所透過胚胎植入方法懷孕，豈料診所撈亂了兩人的胚胎，兩人互替對方懷胎誕嬰。雙方到了寶寶近3個月大時才發現調轉胚胎，自己生的BB非「親兒」。其中一方周一入稟控告診所，稱自己被奪去了與胎兒一起成長的寶貴歷程。

41歲音樂家Alexander Cardinale與43歲妻子Daphna在2019年9月迎接第二名女兒，他說首次見到寶寶時第一個感覺是她不像他或妻子，此感覺亦一直揮之不去。Daphna則努力說服丈夫和自己「無嘢」，「她看來真的不像我們，但我對她有熟悉感，因為我曾懷著她並生下她」。但Alexander愈來愈懷疑那是否她女兒，因為她是試管嬰兒，直至連旁人也說女嬰不像他們，而且似乎是另一種族，加上有關試管嬰兒診所問他們拿女兒的照片，令他們進一步懷疑，遂決定做DNA檢測，結果證實女嬰與他們沒有血緣關係。

寶寶4個月大時換回

報道指，兩名女嬰相隔一周出生，事件揭破後，Alexander夫婦從照片首次見到二女兒的樣子，並知道對方家庭為她改了Zoe這個名字。他們與大女兒照顧了寶寶已數月，已產生感情，並沒有即時換回寶寶，但那不是他們親兒的感覺實在愈來愈難受，直至2020年1月，雙方家庭終於換回寶寶，那時寶寶已4個月大。兩家人目前仍有聯絡，一起度假和慶祝生日。不過，Daphna認為必須要試管嬰兒診所為事件負責，「我被奪去了懷著自己孩子的能力，我無機會在懷孕期間與她產生感情，去感覺她踢我」，當不知道胚胎去了哪裡，想及另一女子懷著他們孩子、孩子沒有他們陪伴身在某處，是可怕的事。至於對方家庭，他們亦打算控告診所，但不願透露身份。