誇大傷勢｜訛稱意外後喪失工作能力 巴裔漢涉呃300萬保險被捕

警方早前接獲報案，指有人訛稱因交通意外受傷而導致喪失工作能力，欺詐保險公司賠償300萬元，警方經深入調查，在今日(20日)拘捕一名巴基斯坦裔男子涉嫌干犯「訛騙」罪。

警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察林俊康(圖)表示，去年7月，1名28歲男子駕駛電單車期間與一輛的士發生碰撞，交通意外發生後男子送院治療。兩個月後，該名男子透過律師向該的士司機的保險公司提出索償，並在今年5月入稟法庭，向保險公司追討300萬元的人身損害賠償。

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保險公司發現陳述與現實不符

該男子在提交的索償文件中，報稱自己是職業板球運動員和從事物流業，又指正是因該場交通意外令自己喪失工作能力、未來收入受損，以及需要增加額外的生活開支。保險公司收到該意外索償後展開調查，發現該名的男子的陳述與現實不符，於是今年6月向警方報案。

商業罪案調查科搜集證據後，發現該名男子交通意外後，仍然可以參與10場以上的運動比賽，賺取收益。該名男子涉欺詐保險公司，意圖騙取高額保險金，警方今日採取行動拘捕該名男子，目前仍然扣留調查。警方指，調查仍然進行中，不排除更加多人被捕。