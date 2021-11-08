認罪求情｜831首宗暴動罪成 22歲演藝學院男生囚40個月

前年8月31日港鐵旺角站及太子站內發生衝突，有示威者破壞部分車站設施，包括控制室及閘機等，多人被警方拘捕；當中22歲演藝學院男學生在區域法院承認兩項暴動罪，其餘刑毁及襲擊等罪則存檔法庭，昨被判囚40個月，是前年831太子站事件首名暴動罪成被告。

被告溫嘉霖，22歲，報稱學生，被控兩項暴動罪。案情指，前年8月31日，數百名示威者在旺角堵路，亦有蒙面示威者衝進旺角站破壞，警方到場後，被告與其他示威者登上往太子站的列車，有示威者阻礙車門關閉時與乘客爭執，乘客Y遭掌摑，到達太子站後，被告與其他示威者在月台，挑釁指罵Y和另一乘客X，X在車廂內遭箍頸及以雨傘戳頸刮傷。被告曾以拐杖敲打地板作出挑釁，粗言穢語喝令X及Y走出車廂。期間有乘客拿出手機拍攝，被其他示威者圍毆。

辯方求情指，被告案發時只有19歲，又非案中的主犯者，被告醉心戲劇，考入心儀的演藝學院，現時暫准休學，又自責犯案令父母憂心，知道自己行為「好錯」，希望服刑後在演藝路上重新出發。

法官姚勳智判刑指，被告與數十名示威者肆意破壞港鐵控制室，造成100萬元損失，而他們襲擊乘客行為是漠視法紀、破壞公眾安寧，被告亦有挑釁乘客，角色相當主動，屬於前線犯案者；明白被告有理想，「有好多人關心」，考慮案情、被告的年齡及他主動認罪，兩項控罪各判囚32個月，其中8個月分期執行，總刑期為40個月，並叮囑被告服刑期間好好反省，將來回饋社會。

認罪求情｜831首宗暴動罪成 22歲演藝學院男生囚40個月