誕意大利百米飛人 積及斯9秒80奪金 蘇炳添中國入決賽第一人

田徑場最矚目的百米男飛人決賽，由意大利的積及斯(Marcell Jacobs)，以9秒80的歐洲最佳時間贏得金牌；至於準決賽跑出刷新亞洲紀錄9秒83、首名打入此奧運項目決賽的中國飛人蘇炳添，決賽得第6名。



決賽因英國的曉士偷步被取消資格，需要第2次起步。蘇炳添起步為7名選手中最慢，最終僅跑出9秒98，未能成為首位贏得奧運男子百米獎牌的亞洲人。

至於26歲的積及斯，則成為自1992年後首位歐洲百米男飛人。在首圈造出最快時間的美國選手奇利起步最快，以9秒84拿下銀牌，上屆奧運銅牌得主、加拿大的迪加斯得銅牌。

8月29日便滿31歲的蘇炳添，近2年都受傷患困擾，後來重拾佳態，再度挑戰奧運獎牌。蘇炳添出身自廣東中山，2015年在美國舉行的黃金田徑聯賽跑出9秒99成績，成為史上首位在10秒內完成100米的非歸化亞洲運動員。2018年，他於馬德里田徑賽100米跑出9秒91成績，追平亞洲紀錄，更刷新中國紀錄。 (奧運新聞另見A10)

