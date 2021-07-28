誘外傭開戶口洗黑錢 涉2700萬 警拘29名非華裔人士

不法集團透過網上情緣及電郵騙案，詐騙20人及2間公司共1,300萬元，其間亦誘使外傭借出銀行戶口，清洗該1,300萬元騙款及另外1,400萬元可疑資金。警方於周一及二拘捕29名非華裔人士，包括集團主腦、骨幹，被捕的24名外傭中23人為菲律賓籍，涉串謀「洗黑錢」。警方正追查騙款下落，不排除再有人被捕。



被捕人士中，集團主腦為2名尼日尼亞裔男子，分別持行街紙及香港身份證，報稱無業及做貿易生意，據悉他們為朋友關係。另有3名骨幹成員，包括兩人為菲律賓籍女子和一尼日尼亞籍男子，兩人持行街紙及一人持香港身份證，至於24名在港工作外傭(23名菲傭及一名印傭、29歲至51歲)，為傀儡戶口持有人。行動中檢獲33萬元現金，以及超過100張銀行卡，涉嫌在櫃員機提取犯罪收益，並凍結銀行戶口超過150萬元。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟昨指，該個洗黑錢集團運作約一年，集團透過一千至數千元作報酬，招攬及誘使在本地工作的外傭，開設本地銀行戶口，之後交出提款卡及密碼予集團成員，戶口被用作收取騙款之用。今次最少涉及35個傀儡戶口，清洗超過2,700萬港元犯罪得益，當中1,300萬元涉及最少20宗網上情緣及2宗電郵騙案。



女秘書墮網上情緣騙案失168萬

涉案的情緣騙案，於去年7月至今年5月發生；騙徒訛稱為歐美、東南亞工作的專業人士，包括工程師及跨國企業管理層等職業，透過社交平台認識受害人，雙方迅即建立戀人關係，之後藉詞如急需現金周轉，或寄出貴重禮物需清關費等藉口向事主索款。當受害人將錢存入傀儡戶口後，款項旋即被轉走，再交給集團主腦。

4男16女受害人，年齡介乎21至73歲，損失金額由逾7千元至168萬元不等。其中一名46歲女秘書在交友應用程式認識一名自稱來自塞浦路斯的電腦技術員，對方騙取她約168萬元後便失聯，女事主於1月報警。