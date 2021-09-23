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誤殺罪成 拉丁舞導師抽脂亡 官斥醫生品行惡劣囚6年
2 小時前
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舞壇LadyGaga李嘉瑩抽脂醫療事故關孝孜拉丁舞導師
誤殺罪成 拉丁舞導師抽脂亡 官斥醫生品行惡劣囚6年
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李嘉瑩接受抽脂療程後不治。

體重約250磅、有「舞壇Lady Gaga」之稱的拉丁舞女導師李嘉瑩，7年前到美容中心接受抽脂療程，期間失去知覺，最終不治。負責施行手術的女西醫被指嚴重疏忽，包括在手術後一度離開手術室50分鐘，留下未受專業訓練的助手，未有接駁監察維生儀器。涉案醫生關孝孜早前被陪審團裁定誤殺罪成，昨在高院被判囚6年。法官斥被告作為醫生品行惡劣，違反專業守則，漠視病人安全。
 

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女西醫關孝孜誤殺罪成。

38歲被告關孝孜被控一項誤殺罪，控罪指她於2014年6月26日在尖沙咀加拿分道2號「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩(當時32歲)。案情指，關孝孜為拉丁舞老師李嘉瑩進行抽脂手術後離開，交予4名未受醫學訓練的助理照顧，期間無接駁監察維生儀器。助理見李嘉瑩面色蒼白後，關接到來電通知才返回手術室，但李嘉瑩最終在送院後死亡。

被告昨由囚車押到高等法院應訊。辯方早前求情指，關孝孜做過逾85次抽脂手術，無發生不幸事故，本案是一時判斷錯誤所致。
 

被告嚴重疏忽

法官李素蘭判刑時形容事件是災難，引述創傷報告，指事主死亡令她的母親、男友及女兒造成傷痛，生計受影響，舞蹈學校是死者生前與母親一同經營，為家庭帶來穩定經濟收入，男友負責照顧女兒，案發後舞蹈學校倒閉，男友需依賴綜援為生。9歲女兒近年得悉母親死因亦感憤怒。

法官指被告嚴重疏忽，死者是信任被告的專業知識，將生命交給對方，但術前被告對死者健康狀況欠全面評估；手術時未有監察及評估死者的維生指數，無使用呼吸器，亦無書面記錄手術過程，以及注射鎮靜劑劑量等資料；案發時維生指數儀器響起，竟直接關閉聲響，而非檢查原因的做法感到震驚；被告在手術後未待病人清醒便離開手術室，交由未曾接受醫療訓練的助手看管，反問是否一個正常人的行為，這均構成加刑因素。

就被告辯稱過往手術無出意外，法官指，僅屬僥倖。法官又指雖然政府已修例監管醫學美容業，但醫療事故一人死亡也嫌多，希望香港醫療服務可繼續保持高質素。

西九龍總區重案組高級督察鄧嘉豪回應判刑時稱，歡迎裁決，並希望案件結果可令死者安息，及為死者家屬帶來一個交代，並對死者家屬致以深切慰問。他提醒市民選購任何醫療美容產品，要小心理解當中內容及審慎考慮當中風險。
 

家屬不原諒被告

協助死者家屬討公道的工聯會立法會議員麥美娟認為，法庭的判決彰顯公義，冀判囚嚴懲可起阻嚇作用，杜絕悲劇再發生。她引述死者家屬表示，不會原諒被告作為醫生，亦認識死者，卻沒有謹慎、盡責保障死者的生命安全，辜負死者及死者家屬對其專業的信任。
 

誤殺罪成 拉丁舞導師抽脂亡 官斥醫生品行惡劣囚6年

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/誤殺罪成-拉丁舞導師抽脂亡-官斥醫生品行惡劣囚6年-287369
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