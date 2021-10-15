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調查指打工仔今年加薪僅1%　扣除通脹10年來首現負增長
6 小時前
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加薪人力資源管理學會調查打工仔
調查指打工仔今年加薪僅1%　扣除通脹10年來首現負增長
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調查指，香港僱員今年平均加薪1%，是過去10年首次出現負增長。(資料圖片)

香港人力資源管理學會今日發表本年薪酬趨勢調查，結果顯示香港僱員今年平均加薪1%，扣除去年1月至8月的平均通脹率1.4%後，實際薪酬調整是負0.4%，是過去10年首次出現負增長。

調查於今年1月至9月進行，有105間機構提供數據，其中近七成機構今年有加薪，三成機構凍薪，約1%機構減薪。當中以僱員人數介乎500人至1,000人的中型企業加薪幅度最高，達2.8%，其次是小型企業的1.4%，大型企業的加幅只有0.7%。而公司業績則是連續兩年成為企業調整薪酬的最主要因素，其次為香港經濟狀況。

逾三成機構料明年加薪3%

另外，37%受訪機構預計明年會加薪3%，但仍有57%受訪機構未決定是否加薪，有6%則預告明年會凍薪。學會根據受訪機構提供的數據預計，打工仔明年的平均加薪幅度為3%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/調查指打工仔今年加薪僅1-創10年新低-289036
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