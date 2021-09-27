調查揭兩成醫生抑鬱 醫專倡早關注勞累抒壓力

香港醫學專科學院前年上半年進行一項調查，訪問514名不同專科的本地年青醫生，了解他們的勞累情況和心理生理健康狀況等。受訪者平均每周工作時數長達53.5小時，調查發現有72.6%表示工作過度勞累，當中70.6%指與工作相關、55.4%指與病人有關，受訪者當中更有21%出現抑鬱。

梁嘉傑：理解醫生每日壓力不少

醫專主席梁嘉傑指需要正視情況，認為醫生身心健康對職場表現和病人安全等有很大影響，加上近年醫療系統愈見龐大、步驟日趨複雜、病人知識和期望提升，明白前線醫生每日面對壓力不少。

年青醫生曾失培養興趣動力

本身是年青醫生的年青院士分會主席張津源坦言，自己也遇過類似過勞等情況，認為主要原因包括工作繁忙但又期望自己能提供高質素服務、工作環境的人際關係，以及因工作繁忙而失去培養工作以外興趣的動力。他續說醫生也是人，即使很疲累也應爭取時間培養興趣、抒發壓力，強調抱着正面的心態是最重要，「休息是為走更長的路。」

強調醫專非反對海外醫生

梁嘉傑被問到政府擬進一步放寬海外醫生可來港執業的要求時，指原則上支持增加人手的政策，希望與食物及衞生局合作，商討能確保本港醫生「質」和「量」不會有下降趨勢的方案。他又相信，海外醫生選擇來港執業與否涉及不同因素，工作環境不會影響其意欲。

醫專推《約章》助減壓

醫專希望透過發起《身心健康約章》，推出一系列短期和長期措施，促進推動院士和專科培訓學員身心健康。《約章》包括承諾加強注重並促進醫護人員和牙醫的身心健康、鼓勵跨專科醫護團隊間推動關懷和互相支持文化，以及加強不同醫護範疇的專業性。