調查發現｜一半青年視置業為妄想 惟買樓係結緍生仔先決條件

房屋不足除了影響生活質素，原來更直接影響香港的結緍及生育率？多個組織今聯合發表調查報告指，有近六成受訪者認同「買樓係決定同伴侶結緍嘅先決條件」，約四成受訪者因此而推遲結緍。不過本港樓價之貴，多次被國際關注，是次報告更有一半受訪者認為，在港置業如同妄想「諗都唔好諗」，只有約6.3%認為「可以實現」。

壓力團體「關注青年住屋聯席」(關青聯)及「九十後房屋關注組」(關注組於上月2至25日，透過網上問卷及街頭訪問，收集了923名年齡介乎18至45歲的青年，並於今日發表調查報告。而抽除差餉及物業估價署最近24個月的數據參考，面積細於431方呎的上車盤，其樓價指數一度於上年初回調至413.7，中間雖有波幅仍循升勢，並於8月升至441.9，與低位相差6.81%。

整體受訪青年感絕望

報告指，有59.3%受訪者認同「買樓係決定同伴侶結緍嘅先決條件」，而認同置業為生兒育女的先決條件者更高達70.6%，當中以20至29歲的年齡層佔最多(71.3%)，而感受最深「好同意」的則屬40至45歲者(49.1%)。因為買樓而推遲結緍考慮的有近四成，不過問到以目前經濟能力置業有多難，有51.6%受訪者認為是妄想「諗都唔好諗」，逾兩成人認為是幻想「唔會實現」，只有約6.3%覺得在港置業是理想「可以實現」。

到底在港置業面對甚麼困難？逾七成受訪者認為「唔夠首期」及「供唔起」，也有逾半認為「單位面積太細」，同時有近七成受訪者認為家人的經濟支持，對置業「重要」，以及有逾兩成人表示「無經濟支持」，即只能靠自己儲首期。若撇除不打算置業及沒意見者，逾三成六受訪者對在港置業的成數給予0分(絕望)，僅2.19%給予10分(最有希望)；關青聯與關注組指，平均分亦僅得2.6分，反映整體受訪者普遍對此感到絕望。

關青聯及關注組建議政府進一步增加資助房屋的供應，例如將「白居二」的名額提高；試行「白表人士購買私人樓宇」資助計劃，申請者接受資助購買單位後，須受居屋轉售的相同規範，以補充現時資助房屋的供應不足。她們又建議，將甲類公屋的入息(19,550元)及資產限額，與房協轄下的乙類屋邨(19,551至30,950元)睇齊，增加「中產公屋」讓青年多個選擇。

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