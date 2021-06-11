調查：不足兩成喪親者了解身後事流程

喪親者在面對傷痛之餘，仍要為親人處理繁複的身後事。東華三院喪親者支援服務單位「伴我同行」今公布一項調查，不足兩成喪親者獲足夠的資訊及幫助辦理親人的身後事及喪禮，僅約兩成了解相關儀式及手續的流程，約六至七成喪親者因而感到有壓力(70.3%)及孤單(59.4%)。

服務單位於去年1月至8月聯同中大社會工作系向130名過去3至30個月喪親的人士作問卷調查，包括曾接受服務及未曾接受服務的喪親者。結果指，逾九成半曾接受服務者自評了解身後事流程，並在處理期間獲足夠資訊及幫助；近九成接受服務者認為自己能有效與親人商討身後事及喪禮安排，不足一成感到孤單或有壓力，較未接受服務者低逾50個百分點。

面對喪親的情緒方面，約六成未有接受服務的喪親者會感到無助及情緒受困擾，逾七成出現憂慮。

社工：最重要是陪伴喪親者

從事喪親者支援服務逾十年的東華三院「伴我同行」服務單位社工易代恩指，支援喪親者有如做其「盲公竹」，她指很多喪親者長年於自己居住的區內生活，到了其他地方「唔熟路」，繁瑣如為他們找合適交通工具、找廁所、找餐廳用餐等都需要人從旁支援。疫情下很多於內地或外地的親戚需要隔離一段時間才可來港支援喪親者，更多了喪親者需獨自一人處理繁複的身後事手續。

她建議，喪親者最需要的是陪伴，身邊的人除了照顧喪親者的生活基本所需，亦可陪伴在側，給予他們空間，按自己的意願抒發不同複雜的情感。

東華三院「圓滿人生服務」2012年起設立「伴我同行」服務單位，每年支援約300名喪親者辦理身後事，提供身後事資訊、情緒輔導及疏導、專業評估等。