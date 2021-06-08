調查：二成六受訪僱主有意增聘人手

跨國人力資源顧問公司 ManpowerGroup公布本港2021年第三季就業展望調查。在受訪的167名僱主中，有26％表示來季有意增聘人手、25％表示縮減人手，而28％表示維持不變，兩者相減得出的淨就業展望指數錄得1%；而經季節性調整就業展望指數為0％，調查在今年4月底進行。

至於6個行業中，3個行業僱主的招聘意欲偏低，分別是運輸及公共事務業、批發及零售業、及製造業的淨就業展望指數皆錄得0%；而表現較好的行業，分別服務業(3%)、金融、保險和房地產業(4%)及採礦及建築業(4％)。

公司高級副總裁徐玉珊表示，因應本地疫情減退，部分行業招聘意欲正趨平穩的方向發展。她預計，若疫情保持穩定及電子消費帶動，消費相關行業將逐漸緩解，但短業前景仍然充滿挑戰，抱觀望態度。她又指企業轉向多用臨時工或合約工，如零售業、銀行及保險業較多聘請季節性合約員工；亦解釋聘請短期員工能控制公司人手，以應對市場復甦。