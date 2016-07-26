調查：劏房租金平偏離應課差餉租值 團體促訂起始租金

香港社區組織協會8至9月收集了70間單位的租金數據，包括45個分間單位及25個獨立單位的租金數據，發現94%單位於2021/22年度的差餉租值低於上年度，但全部單位過去一年的租金均高於應課差餉租值，獨立單位實際租金多於差餉物業估價署租值百分比中位數為37%，但分間單位實際租金多於差餉物業估價署租值百分比中位數卻高達107%。

個別劏房租金收入高於差餉租值9倍

調查發現以類近物業計，分間出租遠較整個單位出租的利潤更高，獨立單位租金收入最高為差餉租值的2.2倍，分間單位的租金收入竟則可高於差餉租值的9倍。香港社區組織協會指，業主出租物業有其成本開支，當中維護物業亦需有一定恆常花費，故此在租金訂定上高於差餉租值亦可理解，甚或業主期望透過出租私人物業獲取利亦是人之常情。但有不少業主或中介只顧謀取暴利，在單位出現問題，如石屎剥落、牆身滲漏時不見影踪，置租客的安全於不顧。

18呎的籠屋呎租高達105.6元

該會指，過去10年曾先後就不適切居所的租金進行研究調查，結果均發現居住面積狹小的不適切居所呎租明顯較全港各類型私人住宅單位高，於去年10月的調查發現平均居住面積只有18呎的籠屋呎租高達105.6元，遠高於板間房及劏房的租金水平，比同時期的豪宅單位（D類型單位）呎租更高出一倍多。

該會促請政府訂定起始租金，規定分間單位業主租金收入不可高於應課差餉租值1.2倍，並要每兩年檢討租務管制法例。



調查：劏房租金平偏離應課差餉租值 團體促訂起始租金