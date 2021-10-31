調查：劏房租金跌幅低於私樓 人均住48平方呎如乒乓波枱面積

全港關注劏房平台公布「香港劏房租金指數」，結果發現雖然劏房租金下跌，但幅度有限，亦比私樓完整單位少；劏房人均居住面積僅48平方呎，約一張乒乓球枱的尺寸，是近幾年調查最低，呎租卻高達47元，與市區新落成私樓的租金水平不遑多讓。平台冀當局承諾落實「劏房租務管制」兩年內訂立「起始租金」，並釐清保養及維修責任、落實聯合國「適足住屋權」等，保障劏房戶生活。

劏房租金跌幅不及私樓

平台今年6月到10月期間，訪問葵青、荃灣、深水埗、觀塘、油尖旺及港島區共30個單位，合共60戶劏房戶，了解他們的居住情況，並按劏房單位租金，比對同期在差餉物業估價署的每年應課差餉租值等數據，計算劏房租金綜合指數。調查發現2021年指數為407，較2019年的443下跌8%，惟同期私樓指數則跌10%，反映劏房租金下跌的幅度較私樓少。

促定「起始租金」

平台指，雖然樂見「劏房租務管制」即將實行，但擔憂「未見其利先見其害」，業主或趁空窗期加租及訂立超長租期，在法例實施後能賺取暴利、免於跟隨法例對租金加幅、水電費濫收、優先續租權等限制；政府又未承諾制定「起始租金」，劏房租金仍會飆升。成員賴建國表示，期望政府能盡早澄清法例對現租約監管，避免法例實施後租戶仍欠缺保障。政府亦應該清楚表明在法例實施後因所有業主必須就租約進行登記。他又冀落實聯合國的「適足住屋權」，制定最低人均居住面積。