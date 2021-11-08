調查：港人月均儲6600元 擁49萬積蓄才有安全感

百物騰貴儲錢難，香港存款保障委員會調查發現，港人平均儲蓄6,600元，金額連續兩年下跌，較前年的7,000元減少6%。調查亦發現，港人認為擁有約49萬元儲蓄才有「安全感」，與去年相若，反映疫情帶來的經濟跌幅已經緩和。

存保會委託香港民意研究所今年9月1日至21日期間，透過電話訪問1,006名年滿18歲的港人，發現他們對於自己的儲蓄所帶來的「安全感」評分只有53.2分，較去年略減1.6分，但整體有74%給予50分或以上的分數。另外，只有62%港人有儲蓄習慣，按年跌5%，其中兩成人有訂立儲蓄目標，較去年的38%大跌近一半。存保會認為，數據反映疫情不但考驗儲蓄能力，更令港人難以作出持續、穩定的儲蓄規劃。

近四成人儲蓄由妻子管理

調查亦訪問301名結婚15年或以下的港人，發現65%受訪者表示丈夫儲蓄比例佔最少一半，更有約25%表示佔最少七成。不過管理儲蓄方面，有約37%表示是由妻子負責管理，由丈夫或雙方一起管理的分別有22%。

存保會主席許敬文表示，新冠疫情已持續近兩年，對港人的儲蓄能力及狀況的影響進一步浮現。他亦留意到已婚人士比一般市民更積極儲蓄，相信家庭帶來的責任感，以及夫婦間「拍住上」，互相支持、互相提點是當中的關鍵。