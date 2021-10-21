調查：約三成人不想在港生育 主要憂慮子女教育

本港再度掀起移民潮，有調查發現，約三成人無意在港生育，當中約六成坦言憂慮子女教育問題，亦有約四成擔心住屋問題及財政壓力。調查機構建議，增加孕婦法定產假及男士侍產假日數，冀增加港人生育意願。

交友約會公司「香港婚活」今年9至10月透過電話、網上問卷及街頭訪問向719名港人進行調查，包括482名單身人士、237名有伴侶人士，發現29%單身者及39%有伴侶者不會在港生育，當中分別68%及60%擔心子女教育問題、47%及42%認為自己財政能力不足，亦有分別49%及37%擔心住屋問題。

倡增產假日數及發放津貼

至於鼓勵生育的方法，調查發現75%單身人士認為政府應協助家庭置業，另有72%有伴侶人士建議可提供生育獎金。機構建議，政府應增加孕婦法定產假及男士侍產假日數，並為家庭提供置業津貼及生育津貼，以減低市民生育負擔。

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