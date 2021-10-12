調查：近兩成半人料港災難風險高 較2018年增逾倍

香港紅十字會調查發現，近兩成半港人認為未來五年本港災難風險屬於高水平，較2018年的9.9%增加逾倍，但亦有逾七成人表示，未曾為災難或緊急情況做準備。紅十字會表示，市民防災意識雖然有提升，惟仍有待改善。

紅十字會在今年7月訪問1,200名13至65歲港人，發現受訪者應對災難的信心為54.33分(100分為滿分)，較2018年的48.36分增加，但只有18.4%受訪者過去12個月曾參加應急演習，較2018年的31%大跌。

社區互助有助預備應對災難

紅十字會認為，社會資本愈高的組群，應對災難的信心愈高，反映社區互助有助提升公眾對災難的預備程度。紅十字會建議，市民加強自己與不同組織或機構，例如區內社區中心的聯繫，亦可主動關心獨居或行動不便人士，當發生災害時提高警覺並提供協助，市民也可與家人制定應急計畫和逃生路線。

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