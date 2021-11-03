調查：近八成中國人認為「中國國際形象不錯」

近日有調查發現，超過六成中國受訪網民對美國的看法負面，同時，有近八成受訪者認為中國的國際形象不錯。

《德國之聲》(DM)報道，美中印象網站(U.S.-China Perception Monitor)近日刊登由美國卡特中心與調查機構RIWI合作進行的一份調查報告，對3,000名中國網民進行問卷調查，了解他們對美國的態度，整理分析在美中競爭加劇的大背景下，中國民間的看法如何，問卷只有兩條問題。

62％中國網民對美國觀感負面

第一條問題問「你對美國的看法如何？」，選項有「非常正面」、「正面」、「負面」和「非常負面」。結果顯示，約有62％中國受訪網民對美國持負面印象，其中「非常負面」為33％，「負面」為29％。受訪者中，也有37％對美方心存好感，其中觀感「正面」有19％，「非常正面」的則有18％。

4%中國網民拒答對中國國際形象觀感

第二條問題為「你認為中國的國際形象如何？」，選項有「非常好」、「好」、「不好」和「非常不好」。結果顯示，約有78％中國受訪網民認為中國國際形象不錯，其中認為中國形象「非常好」的佔最多46％；另有32％選擇「好」，選擇「不好」的則僅剩7％， 11％受訪者認為「非常不好」，餘下4%受訪者拒絕作答。

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