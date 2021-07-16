談南海仲裁案 杜特爾特問國民是否想跟中國開戰

菲律賓總統杜特爾特發表任內最後一次國情咨文，提一直備受爭議的「南海仲裁案」，他指，中國從未參與仲裁，這份文件對中國亦無約束力，但美國和部分國民推動仲裁案當中主張，質疑他們是否想同中國開戰。

杜特爾特的國情咨文創紀錄長達2小時45分，他針對荷蘭海牙常設仲裁法院在2016年的南海裁決指，美國和部分國民一直推動「南海仲裁案」當中主張，但中國從未參與仲裁，這份文件對中國亦無約束力，美方和某些國民「一直對某些事推波助瀾」質疑及反問這些國民想要甚麼，是否想跟中國開戰。

杜特爾特說，菲方在聯合國以及與國家主席習近平的雙邊會晤中，曾明確且毫不含糊地提及「南海仲裁案」，同時反問國民，菲律賓是否擁有武器，又質問如何與中國抗衡。他說，在菲方的軍機起飛前，中國的導彈大約5至10分鐘就能抵達菲律賓，重申在南海議題上不願與中國兵戎相見。

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杜特爾特上任以來，被當地部份傳媒指，他淡化菲律賓與中國在南海的海洋和領土爭端，以換取北京的經濟利益。

北京主張，中國在南海的主權和權益，是在長期歷史過程中形成，有充分歷史和法理依據，批評「南海仲裁案」違背「國家同意」原則，仲裁庭越權審理，所作裁決屬非法和無效，等同廢紙，中國不接受、不參與亦不承認。