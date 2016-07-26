請守規矩 美食博覽有得聞無得食 入場人士：有利有弊

為加強防疫，「冇試食」美食博覽昨首日登場，大會亦加派職員舉牌提醒場內嚴禁飲食。雖然無得食，但卻有得聞，不少攤檔在現場加熱將產品煮得香噴噴，圖以香氣吸引消費者，也有攤擋照舊派發產品，但提醒不得即食，但有人則拉下口罩「快除快食」，更有人按捺不住在場邊大口偷食。有入場人士認為，不准試食的場地較乾淨，人流受限也較舒適，但坦言「過往試過好食就會買」，今年購物慾略減。

難忍口痕「快除快食」

記者甫入場已發現，有入場人士在場邊大快朵頣(圖)，但很快有職員上前勸阻；亦有人除下口罩「快除快食」朱古力零食。其中雷先生及同行的廖小姐解釋，過往多次跟朋友到美食博覽，視之為「掃街」活動，今年已特意用餐後才入場，但「口痕」難忍，惟快速將朱古力「塞入口」便即時戴回口罩。有的派食物給市民攤檔強調，並非提供即場試食，更有提醒不要在場內進食。但亦有攤檔透露可即場煮食供市民「靜雞雞」試一試。貿發局指，已再三提醒所有展商現場售賣食品或飲品必須密封包裝，禁止提供試飲試食，並有工作人員提醒。



過往邊食邊睇也是一家大小逛美食博覽的「暑期活動」，陳先生攜同妻女到場，在其中一個攤檔的布置前拍攝「打卡」。陳先生接受不設試食安排，並指此舉可減少「搶食」擠逼的人流，但認為打卡位「可做多啲」，陳太亦認同設立「打卡」位有吸引力，希望將來有試食及有更多攤位設類似布置。另一位帶同小朋友進場的陳小姐則指，不設試食「小朋友無咁開心」，但也感場地更潔淨，較少垃圾，亦不用擔心弄污衣物。



對部分有購物目標的消費者，指場內是否提供試食屬其次，更著重價格及是否購到心儀食品。在場內花逾5千元購物的譚先生嘆說「啲嘢貴咗」，有商戶解釋因運輸、來貨等原因令價格上升；他又指，不少目標展商缺席，例如賣千層蛋糕、急凍肉等展商，影響購物欲。



價格上吸引

不設試食亦對展商有影響，參展5年的寶湖飲食集團負責人黃先生指，他們主打湯包，不設試食明顯「無咁旺」，將視乎今日反應，考慮是否需提前推促銷優惠。至於展商「姐玲．泰國零食物活百貨」首次參展，市場經理余小姐指，首日銷情較預期好，期望周末更多人流，因不設試食，以價格吸引客人，如首日已推5元、10元等貨品，低至三折。