諜戰｜CIA首認數十線人被殺捉拿或變節 遭中國伊朗破機密通訊系統

美國中情局(CIA)首次承認近年在其他國家為美國提供情報的線人，數十人遭到殺害、捉拿或變節。《紐約時報》稱，美國反情報官員上周向全球CIA情報站和基地發出高度機密電報指，查看了過去數年的數十宗涉及外國線人遭殺死、拘捕或似乎變節的個案，而反情報官員過去甚少在類似電報中提及被敵對情報機構殺死的線人數字。報道又提到，CIA在中國和伊朗使用的機密通訊系統遭破解，線人被處決。

CIA電報｜人臉辨識等科技令CIA間諜身份易暴露

電報提到CIA愈來愈困難在各地招攬間諜，近年俄羅斯、中國、伊朗和巴基斯坦一直搜捕CIA的消息來源者，部分個案更被招攬成為雙面間諜。電報指出，招攬間諜出現問題，包括幾個原因，例如拙劣的間諜情報技術、太過信任消息來源者、低估外國情報機構，以及急於招攬線人而忽略潛在的反情報風險。另外，近年有大量線人變節，也顯示其他國家情報能力因先進技術有所提升，例如生物識別、人臉辨識、人工智能和追蹤CIA人員行動的黑客工具，從而發現他們的線人。

CIA的電報又指，未能全面掌握變節線人的數目，敵對情報機構發現線人後，並沒有拘捕他們，而是讓他們成為雙面間諜向CIA提供假消息。有前CIA官員稱，巴基斯坦特別精於此道。阿富汗政府倒台，讓外界了解到巴基斯坦與塔利班的關係，導致CIA面對壓力要在巴基斯坦建立情報網。另外，面對中國和俄羅斯的挑戰，在兩國建立情報網和保護消息人士也較以往重要。

CIA電報｜李振成變節中國 最少20美國特工被殺

有前官員稱，在這些國家，因人臉辨識等科技，令有關政府更容易追查到美國情報人員在有關國家內的活動；在中國和伊朗，因CIA使用的機密通訊系統遭破解，導致線人遭殺害，另有部分線人須拔取或重新安置。在伊朗和中國，部分情報官員相信美國公民向敵對情報機構提供情報，令間諜的身份暴露。例如前空軍中士Monica Elfriede Witt，她在2019年被控向伊朗政府提供情報。另外，港產CIA前特工李振成也在同年被控向中國提供機密資料，判監19年。有報道指，有關資料令最少20名美國特工遭中國處決，CIA也暫停間諜在中國搜集情報，並重新評估其在全球的情報通訊。