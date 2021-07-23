諾華4款降血壓藥需回收 可致癌物質高於可接受水平(附圖)

衞生署表示，4款用於降血壓的處方藥物因含有雜質，同意持牌藥物批發商瑞士諾華製藥香港有限公司採取預防措施，從市面回收相關產品的所有批次，包括Losacor 50毫克藥片(註冊編號:HK-60232)、Losacor 100毫克藥片(註冊編號:HK-60234)、Losacor HCT 50毫克-12.5毫克藥片(註冊編號:HK-59806),以及Losacor HCT 100毫克-25毫克藥片(註冊編號: HK-59544)。衞生署指，根據諾華的資料，產品曾進口香港並供應予私家醫院、私家醫生、社區藥房，以及轉口到澳門。



衞生署今日接獲諾華通知，指上述產品的海外製造商發現產品中的有效成份含有高於可接受水平的疊氮雜質。疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸（DNA）的變化，並可能增加患癌症風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。衞生署表示會密切監察事件發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要跟進行動。諾華已設立熱線電話8203 6077處理查詢。

發言人說，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向醫護人員諮詢意見，作適當安排。