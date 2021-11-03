諾貝爾和平獎得主馬拉拉結婚 新郎身分曝光

諾貝爾和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)宣布已經結婚。

24歲的馬拉拉周二(9日)在社交網站上載與新婚丈夫Asser Malik 的合照，她指，在英國伯明翰家中舉行小型的伊斯蘭婚禮儀式並與家人慶祝，並形容今天是她生命中寶貴的一日，與丈夫Asser結為終身伴侶，為今後兩人能結伴同行而高興。馬拉拉無透露丈夫Asser的背景，英國傳媒就指，Asser是巴基斯坦板球總會高水平中心的總經理。

塔利班重奪政權 馬拉拉促讓女孩上課

馬拉拉11歲時開始撰寫的匿名日記，記載在當時的巴基斯坦塔利班控制下，女孩子求學的辛酸，BBC刊載了她的日記，令她逐漸受到外界注意。2012年，只有15歲的馬拉拉放學回家時遭到槍擊重傷，其後被送到英國接受治療，康復後與家人搬到伯明翰。

2014 年，馬拉拉以17歲之齡獲得諾貝爾和平獎，成為史上最年輕得主。2017年，她成為聯合國和平使者，以協助提升對女童教育重要性的認識，同年獲於牛津大學取錄，修讀哲學、政治及經濟學。塔利班在阿富汗奪取政權，持續以安全為由，不准中學女生返校，馬拉拉和數名阿富汗女權人士寫公開信，要求塔利班讓當地女孩恢復上學。

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