諾貝爾獎得主真鍋淑郎獲加封勳章 《高達》作者列入文化功勞者

日本政府在今日(26日)公布2021年的文化勳章得主及文化功勞者代表，獲得今年諾貝爾物理學獎的真鍋淑郎，與另外8人獲加封文化勳章。而文化功勞者中，亦將動畫《機動戰士高達》的作者富野由悠季等共21人入選。

日本的文化勳章是加許在文化上獲得一定成就的日本人，過去獲得諾貝爾獎而未有取得過文化勳章，都會先列入文化功勞者後，再頒發文化勳章。而90歲的真鍋淑郎就在今年被列入文化功勞者並獲文化勳章。真鍋淑郎是藉着對氣候變化的研究，而獲得今年的諾貝爾物理學獎。同樣獲得文化勳章，還有棒球界巨人的長嶋茂雄，長嶋在今年奧運與王貞治、松井秀喜作為日本棒球代表進行最後階段的聖火傳送接力。另外，在上周三(20日)去世的芭蕾舞者牧阿佐美亦獲追封文化勳章。

《高達》作者富野由悠季列入文化功勞者

至於文化功勞者的獎項，《機動戰士高達》作者的富野由悠季獲選，是繼宮崎駿之後的第二位動畫製作者獲選入這個殊榮。其他文化功勞者還包括藝人加山雄三及漫畫家大島弓子。

相關新聞：