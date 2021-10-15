Am730
Am730
Am730
Am730
News
諾貝爾獎得主真鍋淑郎獲加封勳章　《高達》作者列入文化功勞者
1 小時前
#Hashtags
文化勳章諾貝爾獎真鍋淑郎物理學文化功勞者氣候變化長嶋茂雄牧阿佐美富野由悠季機動戰士高達加山雄三大島弓子
諾貝爾獎得主真鍋淑郎獲加封勳章　《高達》作者列入文化功勞者
news-images
諾貝爾物理學獎得主真鍋淑郎獲追加文化勳章。(路透社)

日本政府在今日(26日)公布2021年的文化勳章得主及文化功勞者代表，獲得今年諾貝爾物理學獎的真鍋淑郎，與另外8人獲加封文化勳章。而文化功勞者中，亦將動畫《機動戰士高達》的作者富野由悠季等共21人入選。

日本的文化勳章是加許在文化上獲得一定成就的日本人，過去獲得諾貝爾獎而未有取得過文化勳章，都會先列入文化功勞者後，再頒發文化勳章。而90歲的真鍋淑郎就在今年被列入文化功勞者並獲文化勳章。真鍋淑郎是藉着對氣候變化的研究，而獲得今年的諾貝爾物理學獎。同樣獲得文化勳章，還有棒球界巨人的長嶋茂雄，長嶋在今年奧運與王貞治、松井秀喜作為日本棒球代表進行最後階段的聖火傳送接力。另外，在上周三(20日)去世的芭蕾舞者牧阿佐美亦獲追封文化勳章。

《高達》作者富野由悠季列入文化功勞者

至於文化功勞者的獎項，《機動戰士高達》作者的富野由悠季獲選，是繼宮崎駿之後的第二位動畫製作者獲選入這個殊榮。其他文化功勞者還包括藝人加山雄三及漫畫家大島弓子。

news-images
《機動戰士高達》作者富野由悠季被納入文化功勞者，是繼宮崎駿後第2個動畫作家。(美聯社)

相關新聞：

諾貝爾獎｜助了解全球暖化 破「複雜系統」 日德意三雄分享物理學獎

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/諾貝爾獎得主真鍋淑郎獲加封勳章　《高達》作者列入文化功勞者-290181
#Hashtags
文化勳章諾貝爾獎真鍋淑郎物理學文化功勞者氣候變化長嶋茂雄牧阿佐美富野由悠季機動戰士高達加山雄三大島弓子
Am730

疫下船期大亂影響雪藏雞翼來貨　食品業料加價一成半

立法會選舉｜拒評夏寶龍南下協調　林鄭：料中央關心港選舉公平公正

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫下船期大亂影響雪藏雞翼來貨　食品業料加價一成半
Am730
Am730
立法會選舉｜拒評夏寶龍南下協調　林鄭：料中央關心港選舉公平公正
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多