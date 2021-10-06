諾貝爾獎｜「不對稱有機催化」有助製藥 德英科學家平分化學獎

2021年度諾貝爾獎昨天公布第三個獎項——化學獎，由德國化學家利斯特(Benjamin List)及英國化學家麥克米倫(David W.C. MacMillan)平分。二人的研究涉及「不對稱有機催化」(asymmetric organocatalysis)，有助研究及製藥，亦令數之不盡的產品及科技所涉及的化學程序，變得環保又便宜。他們將分享1,000萬瑞典克朗(約892萬港元)獎金。

負責評審的瑞典皇家科學院稱，不同行業及研究範疇均會倚賴到化學技術，由太陽能電池內的蓄光物質、製造格外輕身跑鞋的物料、把汽車廢氣中的有毒物質變為無毒，以至防病治病，都會涉及化學技術。但相對於大自然，人類要「自製」化學作用甚為艱難，直至發現「催化劑」(catalyst)，它可加速分子分解及結合的化學反應。

學院指，在2000年之前，科學家認為催化劑只有兩種，分別為金屬及酶(enzymes、亦稱酵素)。其中金屬催化劑對氧及水分極為敏感，難以大規模應用，且當中不少涉及重金屬，對環境有害，又或成本太高。酶則是一種蛋白質，存在於所有生物中，不少酶善於「不對稱催化」(asymmetric catalysis)。

「不對稱催化」剔走有害產物

一般的催化劑合成分子時，會產生像一雙手的兩種「對稱」產物，如檸檬精油會出現「檸檬味」及「橘子味」兩種特質，這似乎無傷大雅，但六十年代藥物「沙利度胺」(Thalidomide)的兩種「對稱」產物，則是「安眠鎮靜」及「導致畸胎」效果，差天共地。由於兩種產物幾乎等量產生，要剔除其中一邊，成本自然高。「不對稱催化」顧名思義，可令結果變得不再「對稱」，藉此揀選想要的一方。3位美國及日本科學家於2001年因對「不對稱催化」的研究，獲得化學獎。

「有機」加「不對稱」環保便宜高效

至於今次獲獎的利斯特及麥克米倫，則各自研發金屬及酶以外的第三種催化作用，重點是「不對稱」之餘，更是「有機」，稱為「不對稱有機催化」。

「有機催化」(Organocatalysis)使用的是只含碳、氫、硫和其他非金屬元素的「有機催化劑」，這些催化劑不但更環保、成本低，效率卻更高，而且它們亦具備上述「不對稱催化」能力。

學院形容，自2000年起，「不對稱有機催化」的發展就如淘金熱般矚目，而利斯特及麥克米倫始終保有領導地位，開發出更多便宜又穩定的有機催化劑。

「不對稱有機催化」簡單、環保、便宜，為何沒人早點想到？學院直言「簡單的主意往往最難想像」，指人們總受限於太多前設，包括認為催化劑一定是金屬或酶，但利斯特及麥克米倫卻跳出框框，解開困擾化學家數十年的難題，造福全人類。

諾貝爾獎｜「不對稱有機催化」有助製藥 德英科學家平分化學獎