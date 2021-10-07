諾貝爾獎｜作品描繪難民命運殖民主義 英國小說家古納奪文學獎

本年度諾貝爾文學獎昨揭曉，由72歲英國非裔小說家古納(Abdulrazak Gurnah)奪得，評審委員會讚揚其作品對殖民主義影響和難民命運的「不妥協和激情」(uncompromising and passionate)洞察。古納著有10本小說和多個短篇故事，大部分以難民為題，其中最為人知的小說包括1994年推出的《Paradise》。目前全球難民問題嚴重，數以百萬計的人從敘利亞、阿富汗和中美逃離，有人認為古納的得獎或與此有關，但遭文學獎評審否認。

古納於1948年在現屬坦桑尼亞一部分的桑給巴爾島(Zanzibar)出生，六十年代以難民身份抵達並定居英國，時值桑給巴爾從英國殖民管治解放並引發革命，總統卡魯梅迫害古納居住的阿拉伯穆斯林社區。古納直至1984年才獲准返回桑給巴爾，探望快將離世的父親。其成名作《Paradise》的故事背景為一戰時期的東非殖民地，講述一名男孩在二十世紀初於坦桑尼亞成長的故事，該書曾獲英國文學界的布克獎(Booker Prize)。文學獎評審委員會主席Anders Olsson稱，「在他(古納)的10本小說中，他一貫地及懷著極大憐憫洞察在東非的殖民主義，以及其對被拔根和遷移者生活的影響。」Olsson又表示，古納的得獎非回應目前全球關注的難民問題，他們已留意古納的作品多年。



古納：獲認可感榮幸

這是自2017年津巴布韋作家Doris Lessing後，再有非洲裔作家奪文學獎，也是繼尼日利亞作家Wole Soyinka於1986年獲獎後，再有黑人奪獎。古納對獲獎感興奮和美妙，稱能夠與那麼多出色的作家一樣獲文學獎感榮幸，並感到難以置信。古納21歲才開始以英語寫作，其英語風格可見莎士比亞的影子。他也是肯特大學英語及後殖民文學教授，最近才退休。



諾貝爾獎｜作品描繪難民命運殖民主義 英國小說家古納奪文學獎