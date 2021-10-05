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諾貝爾獎｜德英科學家平分化學獎 「不對稱有機催化」研究有助製藥
51 分前
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諾貝爾獎｜德英科學家平分化學獎 「不對稱有機催化」研究有助製藥
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今年諾貝爾化學獎由德國化學家利斯特及英國化學家麥克米倫獲得。(互聯網)

19:33 更新 瑞典皇家科學院評語

2021年度諾貝爾獎今天公布第三個獎項——化學獎，由德國化學家利斯特(Benjamin List)及英國化學家麥克米倫(David W.C. MacMillan)平分。二人的研究涉及「不對稱有機催化」(asymmetric organocatalysis)，有助製藥，亦令所涉的化學程序變得環保。他們將分享1,000萬瑞典克朗(約892萬港元)獎金。

負責評審的瑞典皇家科學院稱，不同行業及研究範疇均會倚賴到化學技術，由太陽能電池內的蓄光物質、製造輕身跑鞋時用到的分子、把汽車廢氣中的有毒物質變為無毒，以至防病治病，都會涉及化學技術。但相對於大自然，人類要「自製」化學作用甚為艱難，直至發現「催化劑」(catalyst)，它可加速分子分解及結合的化學反應。

發現新催化作用 環保又便宜

學院指，在2000年之前，科學家認為催化劑只有兩種，分別為是金屬催化劑，以及「酶」(enzymes、亦稱酵素)。但利斯特及麥克米倫各自研發出第三種催化作用，稱為「不對稱有機催化」。「有機催化」(Organocatalysis)是指只含碳、氫、硫和其他非金屬元素的「有機催化劑」，對化學反應的催化作用，這些物質不但環保，製造成本也低。

其餘諾貝爾獎獎項公布日期

文學獎    10月7日
和平獎    10月8日
經濟學獎    10月11日

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/諾貝爾獎｜德英科學家平分化學獎-「不對稱有機催化」研究有助製藥-287608
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