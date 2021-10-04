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諾貝爾獎｜日德意三雄分享物理學獎 研究有助了解全球暖化
1 小時前
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諾貝爾獎｜日德意三雄分享物理學獎 研究有助了解全球暖化
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日本氣象學家真鍋淑郎(Syukuro Manabe)、德國氣象及海洋學家哈塞爾曼(Klaus Hasselmann)，以及意大利理論物理學家帕里西(Giorgio Parisi)獲得物理學獎。(互聯網)

18:13 更新 瑞典皇家科學院評語

2021年度諾貝爾獎周二公布第二個獎項——物理學獎，由90歲的美籍日本氣象學家真鍋淑郎(Syukuro Manabe)、德國氣象及海洋學家哈塞爾曼(Klaus Hasselmann)，以及意大利理論物理學家帕里西(Giorgio Parisi)獲得，將分享1,000萬瑞典克朗(約892萬港元)獎金，前兩者各獲得當中的四分一，帕里西則獲二分一。

有助研究地球氣候變化

其中真鍋淑郎及哈塞爾曼的研究涉及全球暖化。負責評選的瑞典皇家科學院讚揚二人以物理學模型，量化地球氣候的變化，可靠地預測全球暖化。至於帕里西則為「無序材料」(disordered materials)及「隨機過程」(random processes)理論帶來「革命性的貢獻」而獲獎，其理論有助人類了解地球氣候這個「複雜系統」(complex system)。

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其餘諾貝爾獎獎項公布日期

化學獎    10月6日
文學獎    10月7日
和平獎    10月8日
經濟學獎    10月11日

諾貝爾獎｜日德意三雄分享物理學獎 涉全球暖化研究

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/諾貝爾獎｜日德意三雄分享物理學獎-涉全球暖化研究-287441
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