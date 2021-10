諾貝爾獎|研究人體為何感受到溫度及觸感 兩美科學家平分醫學獎

18:36 更新︰卡羅琳學院評價

2021年度諾貝爾獎今天開始宣布,首個獎項為醫學獎,由美國生理學家朱利葉斯(David Julius)及神經科學家帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)獲得,以表揚其在發現溫度及觸感受體(for their discoveries of receptors for temperature and touch)的貢獻,包括有助研究長期痛症的療法。二人將平分1,000萬瑞典克朗(約892萬港元)獎金。

負責評審的卡羅琳學院表示,冷、熱及觸感是人類存活必須要有的感覺,亦影響人們如何與世界互動。學院指,過去人類其中一個疑惑,就是我們如何感受到周遭環境,例如眼睛如何感受到光線、聲波如何影響內耳、不同的化學化合物如何與鼻子及口腔的受體互動,形成氣味及味覺;也包括在陽光下走在草地上,腳底所感受到的暖意及草的質感。二人的研究揭示了人體的神經系統,如何回應溫度及壓力。

學院指出,哲學家笛卡兒(René Descartes)早在十七世紀,提出皮膚不同部分與腦部有聯繫,如赤腳走在火焰上時,皮膚會向腦部傳達訊息;而1944年獲得醫學獎的美國生理學家厄爾蘭格(Joseph Erlanger)及加塞(Herbert Gasser),則發現不同的感官神經如何回應特定刺激感,包括有痛楚及沒有痛楚的觸感。

以薄荷醇及辣椒素找出皮膚冷熱受體

加州大學三藩市分校的朱利葉斯及同事,在九十年代後期的研究,分析了辣椒素(capsaicin)如何引發人體灼熱感覺——當時科學界已知辣椒素會引發痛感,但原理不明。朱利葉斯及同事最終鎖定一個特定基因,從中找出一個熱力受體,並命名為TRPV1,其會把所感受到的溫度理解為痛楚。朱利葉斯及帕塔普蒂安其後又各自以薄荷醇(menthol)做研究,找出應對冰冷感覺的受體TRPM8。

發現對應觸感「機械敏感離子通道」

至於觸感,帕塔普蒂安及同事找出了對戳感有反應的細胞株,最終發現一種前所未知的「機械敏感離子通道」(mechanosensitive ion channel),並命名為Piezo1,其後再發現Piezo2。「機械敏感離子通道」Piezo1及Piezo2,能夠感知細胞膜周圍的機械力變化,轉化為電化學信號向胞內傳送,與血壓、呼吸及膀胱控制等生理過程,息息相關。

其餘諾貝爾獎獎項公布日期

物理學獎 10月5日

化學獎 10月6日

文學獎 10月7日

和平獎 10月8日

經濟學獎 10月11日