諾貝爾獎｜研究人體為何感受到溫度及觸感 兩美科學家平分醫學獎

18:36 更新︰卡羅琳學院評價

2021年度諾貝爾獎今天開始宣布，首個獎項為醫學獎，由美國生理學家朱利葉斯(David Julius)及神經科學家帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)獲得，以表揚其在發現溫度及觸感受體(for their discoveries of receptors for temperature and touch)的貢獻，包括有助研究長期痛症的療法。二人將平分1,000萬瑞典克朗(約892萬港元)獎金。

負責評審的卡羅琳學院表示，冷、熱及觸感是人類存活必須要有的感覺，亦影響人們如何與世界互動。學院指，過去人類其中一個疑惑，就是我們如何感受到周遭環境，例如眼睛如何感受到光線、聲波如何影響內耳、不同的化學化合物如何與鼻子及口腔的受體互動，形成氣味及味覺；也包括在陽光下走在草地上，腳底所感受到的暖意及草的質感。二人的研究揭示了人體的神經系統，如何回應溫度及壓力。

學院指出，哲學家笛卡兒(René Descartes)早在十七世紀，提出皮膚不同部分與腦部有聯繫，如赤腳走在火焰上時，皮膚會向腦部傳達訊息；而1944年獲得醫學獎的美國生理學家厄爾蘭格(Joseph Erlanger)及加塞(Herbert Gasser)，則發現不同的感官神經如何回應特定刺激感，包括有痛楚及沒有痛楚的觸感。

以薄荷醇及辣椒素找出皮膚冷熱受體

加州大學三藩市分校的朱利葉斯及同事，在九十年代後期的研究，分析了辣椒素(capsaicin)如何引發人體灼熱感覺——當時科學界已知辣椒素會引發痛感，但原理不明。朱利葉斯及同事最終鎖定一個特定基因，從中找出一個熱力受體，並命名為TRPV1，其會把所感受到的溫度理解為痛楚。朱利葉斯及帕塔普蒂安其後又各自以薄荷醇(menthol)做研究，找出應對冰冷感覺的受體TRPM8。

發現對應觸感「機械敏感離子通道」

至於觸感，帕塔普蒂安及同事找出了對戳感有反應的細胞株，最終發現一種前所未知的「機械敏感離子通道」(mechanosensitive ion channel)，並命名為Piezo1，其後再發現Piezo2。「機械敏感離子通道」Piezo1及Piezo2，能夠感知細胞膜周圍的機械力變化，轉化為電化學信號向胞內傳送，與血壓、呼吸及膀胱控制等生理過程，息息相關。

其餘諾貝爾獎獎項公布日期

物理學獎 10月5日

化學獎 10月6日

文學獎 10月7日

和平獎 10月8日

經濟學獎 10月11日