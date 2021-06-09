謙卑兼聽 何柱國炮轟自把自為 林鄭：香港有言論自由

特首林鄭月娥早前出席民建聯舉辦的政治課程時，曾感歎從政致「斷六親」、「一世被制裁」等；全國政協常委何柱國日前出席電台節目時回應林鄭，炮轟對方當年反修例事件無視意見，「係你自己攞嚟㗎嘛」，又導致全香港都受其連累而被制裁，「我哋受苦又點？」林鄭昨出席行政會議前再用早前回應前特首梁振英的論調指，本港有言論自由，自己與班子會以謙卑態度聽取意見。



何柱國於節目中回應林鄭月娥的「甜酸苦辣」，批評對方推動《逃犯條例》致出現反修例事件，她亦沒有聽取各界意見「自把自為」，因此而被美國制裁純屬「自己攞嚟」，不明白林鄭「怨乜嘢」，反而整個香港因為她的私人行動而被制裁，「我哋受苦又點樣呀」。

較早前因應防疫政策「朝令夕改」，有指「歸功於」全國政協副主席梁振英發表時評，當時林鄭月娥回應指香港有言論自由，亦有很多KOL(意見領袖)，政府會聽意見，但即日修改政策只是內部調整。面對何柱國批評「自把自為」，林鄭以相同論調回應，重申本港有言論自由，「所以每日都會有好多人發表意見」，同時好多意見都是評論政府施政。她表示，餘下一年的任期中，會與團隊繼續以謙卑的態度去聽取意見，「做好我哋嘅工作」。

支持成立反外國制裁法

全國人大常委會因應外國制裁，審議《反外國制裁法》，林鄭月娥對此表示歡迎，支持國家制定此法案，讓日後面對外國制裁準備反制裁工作時，有法律依據。她強調，並非國家主動，而是面對外國制裁時，「以其人之道，還治其人之身」。