譚仔女聲合唱團深水埗成軍 新歌唱賀譚仔雲南米線25周年

繼早前的未來制服Fashion Show後，「譚仔姐姐」又有新搞作！日前譚仔雲南米線從1,300多名「譚仔姐姐」中，精挑細選出6位於深水埗正式成軍，組成「譚仔女聲合唱團」，以新女團身份參與譚仔「廿五載情如初見」企劃的連串活動，並預告下周將會有新歌面世，一齊唱賀譚仔開業25周年！

著名指揮家劉卓熙任新歌監製

「譚仔女聲合唱團」6位成員來自各區分店，雖然沒有受過專業的聲樂訓練，但憑著對音樂及「譚仔味」的熱誠，現正密鑼緊鼓，進行秘密練氣練聲。擔任新歌監製的著名指揮家劉卓熙表示，是次與譚仔合作是一項新挑戰，認為「譚仔女聲合唱團」以香港人情味出發，其構思充滿溫度，望歌聲能夠感動人心。

攝影展下周四起登陸香港藝術中心

除了推出新歌外，「譚仔女聲合唱團」還會擔任《譚仔．姐．遮》攝影展的女主角。眾人日前穿上最新制服，拎起6款「譚仔遮遮」，在深水埗「六大美線圖」的小社區，以模特兒身份留倩影。是次相展由揚威國際的香港攝影師千紅操刀，他曾憑著觀塘裕民坊雨後黃昏美景作品《穿越時空的少女》在國際攝影大賽奪獎，其縮時影片《關西風景》亦勇奪亞洲電子藝術節職業組別動畫部大賞第一名，同時獲日本頒發文部科學大臣賞。《譚仔．姐．遮》攝影展將於11月11至30日，假香港藝術中心四樓舉行，免費入場。

6款「譚仔遮遮」慈善義賣

而6款「譚仔遮遮」分別由香港藝術中心以及6個本地插畫師創作單位設計，包括羅浩光Bo Law、包川田Tweaty Bao、奶茶通俗學 崔氏兄弟、謝曬皮、賤人新世紀及Plastic Thing。遮上分別繪畫了6條呈現深水埗「美不勝收」的遊歷路線圖，全是深水埗新舊融和，充滿人和事的小區風景。由11月11至16日於指定日期及指定譚仔門店，全日惠顧任何堂食或外賣自取，均可以港幣$60換購「譚仔遮遮」極輕量縮骨遮乙把，所得收益不扣除成本，將會全數分別撥捐香港藝術中心及協康會。