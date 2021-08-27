譚惠珠：不做傷害國家及香港的事皆可參選

熱血公民鄭松泰被候選人資格審查委員會裁定當然選委登記無效，同時喪失立法會議席。基本法委員會副主任譚惠珠被問到會否令民主派對參選卻步，她說，議員被取消資格的情況發生過幾次，每次都有理有據，只要參選人與反中亂港的人割席，尊重自己民族，誠心誠意擁護中國對香港恢復行使主權，不做傷害國家及香港的事，都可參選。

另外，被問到教協宣布解散是否中央樂見，譚惠珠表示，專業人士不論教育界、會計界或法律界，應該務正業，令有關專業在社會上有正面功能，如果將專業團體變成政黨的代理人或偏向政治，就需要糾正。

譚惠珠相信李國章能勝任基本法委員會委員

全國人大常委會通過任命李國章為香港基本法委員會委員，譚惠珠認為，李國章是本港其他委員都非常熟悉的人物，有廣泛的專業知識，以及具有行政、教育、金融等不同社會事務的背景，而且出任中大校長、行會成員等公職更屢有佳績，得到各界肯定，相信李國章能勝任工作。委員會包括社會各界，現時經已有4位法律界人士，因此來自其他界別的李國章，是很好的補充，是非常合適的人選。

對於全國人大常委會暫未表決將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三，譚惠珠說，最近一次常委會會議，因疫情關係她不需要列席，沒有參與討論，她不作猜測，相信中央政府及特區政府一定會恰當地處理有關事宜，她又說，如果日後真的納入附件三，較適合做法是由本地立法。

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