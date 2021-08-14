譚耀宗：下周人大常委會或審議《反制裁法》納《基本法》附件三

全國人大常委譚耀宗表示，下周二在北京舉行的全國人大常委會會議，會審議將一條全國性法律納入《基本法》附件三，估計可能會是《反外國制裁法》，但確實內容仍有待中央公布。他認為，如果能透過本地立法程序將《反外國制裁法》在港實施會更為完備，可以有時間研究如何落實相關法律精神。

回應民陣解散 譚：若不利國安不應運作

被問到一直以來籌辦多個大型遊行的民陣盛傳解散，是否可以保障國家安全、香港穩定時，譚耀宗指如果這些組織不再存在，是可以解決到一些問題，強調所有對國家安全及香港社會穩定不利的組織，都不應該繼續運作，特區政府亦應該會審視那些團體牴觸國家安全法例。

此外，他說《基本法》23條的部分內容，是現時《港區國安法》未有涵蓋，包括洩露國家機密、關於禁止香港政治團體與外國聯繫等。在他出席一個國家安全教育活動時則稱，前年發生社會事件期間，如果駐港解放軍協助特區政府執法，是符合《基本法》要求。

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