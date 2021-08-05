警元朗物流倉檢5700萬毒品 販毒兄弟被捕

警方上周在元朗公庵路一個物流公司貨倉中，檢獲106公斤懷疑毒品，黑市價值5,700萬元，並在同區以涉嫌「串謀販運危險藥物」、「阻礙警務人員執行職務」和「外出時沒有攜帶身份證明文件」罪拘捕一對分別24歲及26歲的兄弟，其中一人相信是販毒集團的骨幹成員，兩人至今仍然扣留調查。



警方毒品調查科(行動)警司陳江明表示，起出的82公斤冰毒及24公斤氯胺酮，夾雜在1,500箱床上被單用品中，這批貨品由巴基斯坦經海路到港，上星期四(5日)由物流公司在葵涌貨櫃碼頭提取，再放到元朗的貨倉，等待客人進一步指示。警方相信，已從源頭堵截這批毒品，不排除有更多人被捕，又指以往較少發現大宗的貨運毒品案，但在疫情下人員流動受到限制，販毒集團難以將毒品分批偷運入港，因而採取一個較高風險的方式，把大批毒品夾雜在不同貨物當中，透過不同的貨運方式意圖胡混過關，避開偵查。



另外，警方亦呼籲物流界的從業人員提高警覺，如懷疑任何人利用物流公司服務從事販毒活動請盡快通知警方，避免受牽連。