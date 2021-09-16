警告勿趁「雙十」將台灣分裂出國家 鄧炳強：當局必果斷執法

保安局長鄧炳強接受報章專訪，表示即將來臨的10月1日是國慶大日子，政府除會按慣例舉行升旗儀式和國慶酒會，亦預告會加強保安部署工作，他特別關注隨後10月10日「雙十節」，可能出現的嚴重違法情況，他警告市民不要在「雙十」，意圖做出將台灣從中國分裂出來的行為，或者鼓勵或煽動他人做出相關行為，強調有關行為屬嚴重罪行，當局必然會果斷執法。

舉「青天白日滿地紅旗」是否違法按情況處理

鄧炳強指，高舉或掛起「青天白日滿地紅旗」、叫相關口號等是否違法，會按個別情況處理，是否存有意圖是一個重點，若真心想將台灣從中國分裂出去，當局一定會找到證據，重申不是單單從一支旗去做判斷，而是要看旗上面有否寫字，當中寫甚麼字，附近有甚麼人，他們講甚麼，他們的行為令到群眾會有甚麼反應等，如當局人員發現違法行為，一定會嚴正執法。

鄧炳強：23條立法重點規管竊取國家機密

對於《基本法》23條立法，鄧炳強說是必須及有逼切性，局方正進行研究，將以2003年提出的立法草案內容建議為起點，按照過去兩年香港的情況、《港區國安法》條例，及參考美、英等國家安全法例，重新擬定草案，會重點立法規管竊取國家機密，即間諜活動、外國政治組織在香港活動，以及香港政治組織與外國政治組織的活動，相信在下一個立法會期可以做到相關立法工作。

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