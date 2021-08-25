警打擊毒品行動 9男女被捕2男女為避拘捕一度危站窗外



旺角警區打擊毒品行動

9男女被捕2男女為避拘捕一度危站窗外

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日(29日)進行代號「披星」（STARCLOTH）的打擊毒品行動，突擊搜查旺角新填地街281號一單位，共拘捕9人。當中一名43歲本地女子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；其餘6名本地男子、一名非華裔男子及一名非華裔女子，年齡介乎32至80歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。兩名非華裔男女亦涉嫌「外出時未有攜帶身分證明文件」被捕。



行動中，有一男一女曾一度攀出窗外危險位置，其後經警方協助下自行返回安全位置。該名32歲本地男子及38歲非華裔女子其後涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，後者亦涉嫌干犯「外出時未有攜帶身分證明文件」。

人員於單位內共檢獲約63克懷疑海洛英、27克懷疑「冰」毒及一批懷疑吸食毒品工具，包括冰壺、錫紙及打火機等；檢獲的毒品總市值約9.83萬元。