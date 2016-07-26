警拘「光城者」9成員 涉策劃炸彈恐襲 包括6中學生及浸大職員

警方連日拘捕涉違《港區國安法》及涉本土恐怖主義疑犯。警方國安處昨公布，於前日(5日)在尖沙咀一間賓館內搗破爆炸品實驗室，並拘捕9名「光城者」成員，當中包括6名中學生及浸會大學行政人員等，涉嫌租用賓館房間製造炸彈，並計劃向海底隧道、鐵路、法庭等公共設施施擊，意圖造成人命傷亡。警方形容該組織分工精密，包括有金主、勘察組及製造炸彈小組等，全部人涉嫌違反港區國安法被捕。



國安處根據情報，周一在全港各區拘捕5男4女「光城者」成員，指他們涉嫌違反港區國安法第24條，串謀策劃使用炸彈意圖造成社會危害恐怖活動罪。被捕人年齡介乎15至39歲，當中4男2女是中學生，據悉分別來自3間中學；有消息指另3名疑犯，包括一名香港浸會大學持續教育學院39歲姓杜的公關及傳訊主任，他自2014年起於學院任職，涉充當「金主」角色，被警方凍結約60萬元資產；同案被捕的中學女職員則從事校內行政工作，另一人為網上平台出租車司機。警方指他們涉於上月在尖沙咀彌敦道一賓館，租用一間約100方呎房間作為實驗室，製造炸藥TATP。據悉，涉事賓館位於金冠大廈內，現場檢獲微量原材料、製造工具及小量炸藥，但沒透露具體數量及威力；另檢獲氣槍、頭盔、盾牌及約8萬港元現金等，以及一本行動指南，內容詳細列明行動計劃、時間及地點等，更提及「香港獨立」訴求等字眼。

曾到法院勘察 招攬有意離港中學生

警方國安處高級警司李桂華形容，該組織已由計劃施襲去到實踐階段，他指「行動手冊確實寫了一些日子」，打算於本月上旬在公共設施進行恐怖襲擊，包括海底隧道、鐵路、法院，並計劃於街道垃圾桶及汽車設置炸彈，企圖製造市民的死傷情況。李桂華形容此為「由港獨組織策劃嘅一個恐怖襲擊」，並稱該組織分工精密，包括有提供資金的金主、負責採購化學物料和其他襲擊行動物品的人、製造炸彈的小組、勘察組及負責放置炸彈的行動組，並指每一步都有行動指南，包括如何放置炸彈及完成後離開路線等；成員亦曾到兩個法院勘察和攝影作為記錄。

李桂華又指，小組刻意招攬一些打算離開香港的中學生去犯案，承諾完成後會盡快安排離港。李指部分證物在被招攬的中學生的處所搜出，包括外國用的電話卡、約1萬港元外幣，不排除是讓他們逃離香港時所使用。由於部分中學生來自不同學校，警方相信「光城者」是透過網上社交平台和街站接觸他們。

警方強調，不容許有炸彈製成，所以接到情報後，在短時間內果斷執法，又呼籲家長多留意身邊子女的舉動。警方指金主已經被捕，但相信仍有其他資金來源，目前凍結了約60萬元資產。

翻查資料，「光城者」曾在社交網站中的簡介自稱「一班由革命餘火所組成嘅組織」，過往多次涉違國安法或刑事案件，今年1月有成員在旺角及沙田擺街站，並展示法國大革命刊物，當時他們涉違反限眾令遭票控。另外今年5月，有成員涉闖入將軍澳一間學校爆竊被捕，同月有成員疑因違反國安法被捕。「光城者」FB專頁自5月6日起沒有更新。