警拘2人涉經營偷拍網 逾3萬套裙底照5萬會員付費任睇

警方上周五(7月30日)以「串謀破壞公眾體統」拘捕兩人，涉經營一個擁有逾五萬名會員的偷拍網站，自2017年運作，發布逾三萬套裙底照片及影片，並向會員以200至400員發售相關偷拍材料。相關偷拍材料於公眾地方拍攝，包括港鐵、商場等地方，並以「見樣」作為招徠，指偷拍的材料包含事主的樣貌，以吸引會員購買。二人已獲準保釋候查，須於8月下旬報到。

特約街拍人偷拍後獲分佣

被捕人士包括兩名男子，包括36歲網站管理員及33歲「特約街拍人」，分別報稱電腦公司董事及清潔公司職員。行動中檢12部電腦、10部電話、九張電話卡及六部拍攝工具。警方初步調查發現，網站管理員負責經營網站，以及提供銀行帳戶處理犯罪得益，並指使其他「特約街拍人」四出偷拍，再將照片或片段上載至偷拍網，供予會員購買，並分佣予拍攝者；調查仍在進行中，不排除有更多「特約街拍人」被捕。另外，該名網站管理員會將收益用作購買遊戲點數，再作轉售，以清洗有關金錢，增加追查難度。

警方提醒，偷拍有機會觸犯法例，需視乎相關片段或照片內容，擁有或發布偷拍片段或觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》或《防止兒童色情物品條例》等罪，呼籲市民切勿以身試法。

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