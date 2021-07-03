七一刺警｜警拘2人涉網上發表煽惑殺警和縱火言論

警方拘捕1名20歲女子及1名26歲男子，指七一銅鑼灣襲警案後，兩人於7月2日在不同社交媒體上，分別發表涉及煽惑他人殺害警員，以及於警方建築物縱火的言論。經調查鎖定2名疑犯，在天水圍和沙田，以涉嫌「煽惑他人犯謀殺罪」、「煽惑他人犯縱火罪」及「煽動意圖罪」拘捕他們，警方行動中檢取2部手提電話，重申調查仍然進行，不排除再有人被捕。

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網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，目前未有跡象顯示兩名被捕人士有直接關聯，仍處於調查階段，不便透露涉案的社交網絡平台，以及相關言論的具體字眼。被問到涉及多少篇言論、屬於留言或發帖等，譚威信沒有透露詳情，強調是看嚴重性，指相關言論屬非常嚴重罪行。他重申，警方絕不姑息煽動暴力的行為，認為如果繼續縱容煽動暴力的行為，市民亦有機會受害，指言論自由並不包括煽惑暴力或鼓吹恐怖活動，批評有關言論有違道德倫理。

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警方又指，除了發表煽動文字屬違法，法庭前年10月已頒布臨時禁制令，禁止在互聯網平台鼓勵、煽動使用或威脅使用暴力，任何人違反有機會構成藐視法庭罪。

至於建制派立法會議員何君堯曾於2017年一場集會上提及要對港獨分子「殺無赦」，為何有關人士未獲檢控，譚威信指，每一個案件都有其獨特性，並非今日所簡報的案件，故此不便評論。