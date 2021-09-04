警拘2無業漢涉多宗車內爆竊 失物總值約9萬元

警方昨日拘捕兩名分別46歲和34歲的無業本地男子，涉嫌與旺角區內多宗車內爆竊案有關，失物總值約9萬元。

西九龍總區重案組第4B隊主管梁家進高級督察表示，上月23日凌晨接報，指紅磡區一間酒樓遭人爆竊損失1,000元現金，賊人犯案後駕駛一輛私家車逃去。調查後相信涉事車輛在上月20日於旺角區內被同一名男子偷走，相信該賊人與區內至少4宗車內爆竊案有關，犯案手法包括以硬物擊破車窗，偷取車內財物，失物總值約9萬元。

手提袋內搜出手套及爆窗工具

警方分析情報後鎖定賊人身分，昨日(4日)凌晨在在旺角花園街採取行動，當目標男子走近停泊在附近的一輛電單車，與另一男子接觸時，隨即上前制服兩人。警方在其中1人的手提袋內搜獲一批盜竊工具，包括手袖、手套和爆窗工具，並發現電單車的車牌與行車證不同，調查後確認有關車輛上月中在秀茂坪被偷走。



警方指，行動中拘捕1名46歲姓張本地男子，涉嫌入屋犯法、未獲授權而取用運輸工具、車內盜竊及外出時備有盜竊工具，及拘捕1名34歲姓詹本地男子，涉嫌未獲授權而取用運輸工具。警方相信兩人為同一夥爆竊及盜竊成員，正被扣留調查。



警方又說，留意到有部分駕駛人士離開車輛，擺放手提袋和現金等在車內，導致有機會成為賊人目標，呼籲市民離開車輛時鎖好門窗，並避免在車內放置財物。