警拘2男涉偷八旬婦樓契騙600萬元貸款

警方日前偵破一宗涉及樓宇按揭的懷疑騙案，2名分別26歲及59歲男子，涉嫌「洗黑錢」、行使偽造文書及串謀詐騙被捕。涉案另有一名懷疑假扮受害人的女子，警方不排除有進一步拘捕行動。行動起回約600萬元現金、一份樓契，亦搜到一張印有受害人名字的假身份證。

男子提款時被捕

警方指，懷疑59歲被捕男子先偷走81歲女受害人樓契，再找26歲被補男子，與另一名假扮受害人的女子，上周一到財務公司及律師樓，申請約600萬元貸款。26歲男子存入支票後，就致電銀行要求翌日提取全數現金，金額與他的背景及收入不相稱，引起警方懷疑，前日趁男子到銀行提款時將他拘捕，事後再拘捕59歲疑犯。財富情報及調查科署理總督察宋家煒表示，受害人報稱今年中透過朋友認識案中59歲被捕人，被捕人早前探訪她時，她曾透露重要文件的存放位置，之後沒有檢查有否妥善保存，直至警方接觸時始知文件不翼而飛。涉案樓宇位於大角咀，市值約1,000萬元。

警方提醒市民勿向陌生人提及重要文件及財產存放位置，也切勿披露個人資料。