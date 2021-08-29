警拘3男 籲遇罪案勿用私刑 YouTuber「ROCK哥」涉街頭禁錮孌童男

見義勇為與執行私刑或許是一線之差。本港一名YouTuber「Rock哥」早前稱接獲一名13歲觀眾的求助，其後以求助者的身份與被指孌童的23歲男子交涉，並加以「教訓」，Rock哥將「放蛇及教訓」過程上載至YouTube，並於網上論壇引起迴響。警方昨表示，留意到一段廣泛流傳的片段後，拘捕3名本地男子，分別涉嫌「非法禁錮」及「藏有兒童色情物品」，3人均獲准保釋候查，須於9月下旬報到，警方並呼籲市民懷疑有罪案發生應盡快報警，勿私下處理。有大律師指，市民可見義勇為，「但唔好過分熱心」，否則容易使用過分武力。

警方昨開記者會交代案情，指留意到一條網上片段，片中有兩名男子於7月在九龍城嘉林邊道發生爭執，期間兩名男子懷疑曾阻止其中一名男子離開現場。九龍城警區重案組第一隊主管黃昭婷指，警方於本月26至29日，在上水及黃大仙拘捕兩名均為25歲、分別姓楊及巫的本地男子涉嫌非法禁錮；並於西區拘捕一名23歲洪姓男子，在其手提電話發現兒童不雅照片及影片，他涉嫌藏有兒童色情物品；各人已獲准保釋候查，而警方未有透露被捕人身份。

黃昭婷指，「見義勇為係一件好事」，惟強調市民若懷疑有罪案發生，應立即報警處理，「而唔係應該用啲不法嘅手段，甚至乎係私刑去達到呢啲目的」，並指受威逼下承認的案情或影響警方的進一步調查。她又指，警方高度關注誘使兒童作出猥褻行為的罪案，呼籲家長適切關注兒童勿隨便接受網上人士的邀約及會面。

收觀眾求助 放蛇「審問」

據悉涉案的「Rock哥」，稱較早前收到一名13歲的男觀眾求助，指受到洪男的性騷擾及邀約，洪男欲與他發生性行為，求教「應該點做好？」根據有關片段，Rock哥決定「放蛇」捉拿對方，事發於7月11日九龍東寶庭道、嘉林邊道一帶，片中相信是「Rock哥」的男子待另一男子現身後，就以雙手按在對方肩上並質問對方為何要騷擾少年。

期間「Rock哥」亦查閱該男子的手機，並質問對方為何要與少男援交，以及要求對方講述援交情況，以確認有否更多未滿法定年齡的男童牽涉其中，該男子多次下跪道歉，指不會再犯。該片標題為「上集」，並於片尾展示男子手持「悔過書」的相片，以及Rock哥致電該男子母親詢問兒子近況的「預告」，現時有關影片相信已下架。

大狀：最緊要即時報警

大律師陸偉雄回覆查詢指，市民見義勇為沒問題，「但唔好過分熱心」，若以武力按著疑人，不准對方自由離開，或已涉犯「非法禁錮罪」，而命令對方下跪等行為如同行私刑。陸狀解釋，非法禁錮並非將人關在密室，只要不准對方自由離開一個地方已涉嫌犯罪。他補充指，市民毋須憂慮不能再見義勇為，仍可行使「101拘捕令」，幫手制止疑犯，但切勿行私刑或使用勒頸、跪壓等高風險拘束動作，以及最重要即時報警。