警拘3男1女涉周二觀塘虛疑貨幣行劫案

警方昨拘捕4人，涉周二(15日)觀塘虛擬貨幣行劫案， 並起回47萬元劫款，當中3男涉與劫案有關，另1女子涉誤導警員調查被捕。

觀塘警區重案組督察吳銘鋒簡介案情，當日一名22歲受害男子，相約1名相熟賣家作虛疑貨幣交易，同日下午4時23分，受害人到觀塘成業街一大廈準備交易，抵埗後被兩賊襲擊，包括以刺激性液體噴向他的面部，乘機搶去裝有200萬元巨款的袋子。賊人得手後，立即登上私家車逃去。警方接報調查，於成業界找到一輛涉案「逃走車輛」，在車上找到俗稱防狼噴霧的噴霧劑。重案組接手調查後，發現車輛外殼曾經過組裝，並套上其他私家車輛牌照，即俗稱「積木車」。警方經4日以來翻查附近閉路電視片段及情報分析，銷定4名賊人身份。昨日6月18日，警方展開拘捕行動，持法庭手令到觀塘、荃灣、葵涌4個住址突擊搜查，拘捕3男1女，年齡介乎26至29歲，事件中賣家並非被捕人。3名男子涉與搶劫案有關，女子則涉在警方調查期間向警提供錯誤資訊，涉誤導警務人員被捕。

警方行動中，在其中一名被捕男子住所起回47萬元現金，一隻名貴手錶，不排除以劫款購入，所有疑犯手機亦被檢取調查，相信行動已瓦解涉案犯罪團體，4人正被扣查，行動繼續進行中，不排除更多人被捕。

觀塘警區(刑事)總督察郭靜怡補充，受害人與賣家相熟，曾有過多次交易，未有證據顯示賣家與被捕人有關，會繼續調查案件，包括受害人及賣家背景、受害人習慣等，不排除任何可能性，例如有預謀或只是偶遇案件；被捕女子在其中一名疑犯家中被發現，相信與該疑犯有親屬關係，不排除有人希望庇護在逃人士提供誤導資料，至於她與搶劫是否有關會再作深入調查。她補充，事件中的賣家本身是一名學生，已從事虛疑貨幣交易好幾年。