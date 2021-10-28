網上騙案｜女投資經理戀上「外籍機師」被騙走300萬元

警方周日(24日)起一連五日展開行動，偵破21宗網上騙案，並拘捕32人，年齡介乎19至75歲，包括12名外傭，涉「以欺騙手段取得財產」及「盜竊」。其中一宗網上情緣騙案，一名30歲女投資經理，透過網上認識一名自稱「外籍機師」的人士，最終被騙走共約300萬元。

西區警區刑事調查總督察盧健邦表示，21宗騙案涉及網上情緣、電郵、假援交及網購騙案等，損失金額逾910萬元，每名受害人損失1,000元至300萬元，其中損失金額最高的個案，受害人為30歲女投資經理，今年初在網上認識一名自稱外籍機師的人士，其後發展成「網戀」關係，騙徒訛稱要送禮物，再假扮成物流公司職員聯絡受害人，要求對方繳交清關費、物流費等，三個月內先後騙走300萬元。

被捕人士大多為傀儡戶口持有人

大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，包括學生、無業、文員等，而12名被捕外傭被獲發數百至數千元酬勞，買走她們的銀行戶口，以作清洗犯罪得益。案件仍在調查中，調查方向包括是否涉及集團操控。